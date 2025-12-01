Eccellenza La Comacchiese chiude gli spazi | pari prezioso a Fratta Terme
Fratta Terme 0 Comacchiese 0 FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Rossini (1’ st Ravaioli), Panzavolta, De Luca (45’ st Siboni), Errani, Spadaro, Sedioli, Candoli (17’ st Milandri), Gallo (39’ st Diop), Tourè. A disposizione: Zavatti, Monteleone, De Matteis, Marozzi, Signore. All.: Malandri. COMACCHIESE: Campi, Manieri, Ferri, Gordini, Felloni, Temporin, Centonze, Taroni, Elshazly (13’ st Gherlinzoni), Britos Dos Santos, Mancini. A disposizione: Ferretti, Grigatti, Bakalets, Mazzavillani, Ravaglia, Farinelli. All.: Candeloro. Arbitro: Sapio di Cesena. Note: ammoniti: Rossini (F), Campi (C), Gordini (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
