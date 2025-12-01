Eccellenza Il Cenaia spazzato via dalla Lucchese Troppi errori grossolani per verdearancio
LUCCHESE 6 CENAIA 1969 1 LUCCHESE: Mila, Xeka, Lorenzini(36’st Bossini), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta(32’st Onu), Russo(30’st Palma), Riad(30’st Camilli), Piazze(32’st Morisi), Caggianese. All. Pirozzi. CENAIA: Bettarini, Rossi(36’st Gronchi), Lischi, Bianchi(34’ Rinaldi), Signorini, Puleo, Arcidiacono(19’st Sartini), Provinzano, Busiello, Remedi, Boumaouran(5’st Fischer). All.Sena Arbitro: Marongiu di Livorno. Marcatori: al 15’ pt Caccianese, 34’ pt Piazze, 18’st Lorenzini, 23’ st Riad (R), 25’st Riad, 31’ st Palma, 42’ st Remedi (R). Il Cenaia subisce una brutta e pesante sconfitta contro la Lucchese, una sconfitta che potrebbe portare ad una attenta riflessione e a delle debite conclusione da parte della società verdearancione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Amici e Sportivi Domenica 30 Novembre 2025 14:30 ? Stadio Porta Elisa - Lucca 14º Giornata di Campionato - Eccellenza Girone A
