Eccellenza 3 Tracollo Formigine ora mister Mezzetti rischia
corticella 3 formigine 0 CORTICELLA: Arcamone, Dragona, Cantelli, Chiossi, Salcuni, Fini, Vasta (87’ Ravaioli), Pescatore (15’ Cianciulli), Sene (83’ Bazzani), Cisotto (69’ Santaniello), Baccolini (70’ Venturi). A disp. Calzati, Manga. All. Cavina FORMIGINE: Manfredini, Stella, Sejderaj, Sighinolfi, Cristiani, Davoli, Marverti (1’st Iattici), De Pietri (72’ Waddi), Provenzano (1’st Stanco), Mininno (80’ Ferrara), Napoli (60’ Guastalli). A disp. Rosa, Artico, Paglia, Roncaglia. All. Mezzetti. Arbitro: Cavalazzi di Lugo Reti: 11’ Sene, 30’ Dragona, 45’ Cisotto Note: ammoniti Cianciulli, De Pietri, Mininno Inatteso tracollo del Formigine, travolto 3-0 dal fanalino Corticella che aggancia i verdeblù al terz’ultimo posto e la panchina di Mezzetti (un punto in 4 gare) è a forte rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
