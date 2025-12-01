Eccellenza 2 Cdr avanti fino al 94’ Il Nibbiano la riagguanta
cdr mutina 1 nibbiano 1 CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Hajbi, Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (81’ Cremaschi), Gualdi (88’ Canosa), Fantastico (68’ Teggi), Hoxha, Gargano. A disp. Auregli, Ognibene, Bonacini, Mazzoni, Panzanato, Bellucci. All. Paganelli NIBBIANO: Guerci, Setti, Vecchi (69’ Ababio), Alcibiade, Fogliazza (51’ Tambussi), Boccenti (51’ Piscicelli), Minasola,J akimovskj (80’ Rebolini), Grasso, Lancellotti, Hasanaj (45’ Carrasco). A disp. Serena, Iasoni, Bassoli, Binelli. All. Rastelli. Arbitro: Hrlovic di Venezia Reti: 12’ Hoxha, 94’ Piscicelli Note: espulso al 65’ Alcibiade, ammonito Canosa La Cdr Mutina assapora fino al 94’ il colpo grosso con la capolista Nibbiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
