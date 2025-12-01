Eccellenza 1 Il Terre in dieci uomini espugna Agazzano

agazzanese 1 terre di castelli 2 AGAZZANESE: Bertozzi, Negri (38’st Concari), Barba (33’st D’Aniello), Gueye (17’st Caffarra), Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj (25’st Bragalini), Soumahoro (9’st Farina), Carella, Mastrototaro, Vai. A disp: Masotino, Vago, Legati, Dadati. All: Piccinini. TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (33’st Esposito), Palmiero, Nait (43’st Ben Driss), Dembecaj, Mata (36’st Ceccarelli), Zironi, Vezzani, Giordano. A disp: Venturelli, Gigli, Azzi, Guidotti, Masoch, Corsi. All: Cattani. Arbitro: Monaco di Bologna Reti: 6’st Nait, 28’st Tzvetkov, 47’st Concari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza/1. Il Terre in dieci uomini espugna Agazzano

