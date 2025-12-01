EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Dell’ Holiday Update 1.30 In Arrivo Il 2 Dicembre

Il Title Update 1.3.0 di EA FC 26 è stato annunciato. La settima patch potrà essere scaricata a partire da mercoledi 2 Dicembre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Xbox Series XS e PC. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! L’aggiornamento apporta correzioni al gameplay, ma a differenza di quanto annunciato qualche giorno fa gli sviluppatori hanno introdotto dei cambiamenti significativi alla velocità e ad alcune animazioni del portiere. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Dell’ Holiday Update 1.3.0 In Arrivo Il 2 Dicembre