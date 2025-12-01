EA FC 26 Obiettivo Pro Open Nazione Misteriosa Soluzione Enigma 1° Dicembre Gruppo C

L’ Obiettivo FC Pro Open Nazione Misteriosa del Gruppo c è disponibile in EA FC 26. Risolvendo l’enigma potete riscattare dei crediti e dei premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di martedi 2 Dicembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Segui la prima giornata dell’FC Pro Open, in diretta dalle 19:00 del 1° Dicembre 2025, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Obiettivo Pro Open Nazione Misteriosa Soluzione Enigma 1° Dicembre Gruppo C

