AGI - E' Trento la provincia italiana in cui si rileva il più elevato livello di soddisfazione per la vita: lo rivela la 36esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Sul podio dell'edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l'anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell'edizione 2023. La top 10. Nella top 10, tra le 107 province analizzate, trionfa il Nord con Milano all'ottavo posto. Ci sono anche Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5 posto), Treviso, Padova e Parma. Roma continua la sua scalata in classifica, balzando di 13 posizioni fino al 46mo posto e guidando la rimonta delle grandi città metropolitane. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È Trento la provincia in cui si vive meglio