È Trento la provincia in cui si vive meglio
AGI - E' Trento la provincia italiana in cui si rileva il più elevato livello di soddisfazione per la vita: lo rivela la 36esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Sul podio dell'edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l'anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell'edizione 2023. La top 10. Nella top 10, tra le 107 province analizzate, trionfa il Nord con Milano all'ottavo posto. Ci sono anche Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5 posto), Treviso, Padova e Parma. Roma continua la sua scalata in classifica, balzando di 13 posizioni fino al 46mo posto e guidando la rimonta delle grandi città metropolitane. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
à , ? La provincia di Trento è al vertice della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugat - facebook.com Vai su Facebook
? Appa collabora al nuovo programma di Tv33 su ambiente ed economia circolare: primo ciclo dedicato alla filiera dei rifiuti. Una puntata alla settimana fino al 30 dicembre Per saperne di più ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/App… Vai su X
Qualità della vita, Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. La classifica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualità della vita, Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. Lo riporta tg24.sky.it
Qualità della vita, è Trento la provincia in cui si vive meglio, segue Bolzano. - E' quanto emerge dall'indagine sulla qualità della vita condotta dal Sole 24 ore. Riporta rainews.it
Trento è la città in cui si vive meglio - Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i ... Lo riporta r101.it
Trento è la provincia in cui si vive meglio - Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i ... Secondo msn.com
Qualità della vita 2025, Trento domina ancora la classifica: queste sono le province in cui si vive meglio (e Roma sorprende) - L’indagine sulla qualità della vita 2025 premia Trento, Bolzano e Udine. Secondo greenme.it
Qualità della vita: Trento è la provincia in cui si vive meglio, ultima Reggio Calabria - La consueta indagine del Sole 24 Ore incorona il Trentino, seguito dalle province di Bolzano e Udine. Secondo msn.com