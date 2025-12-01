È tra i pasticceri più famosi al mondo ma Ernst Knam è anche un grande fan della moda giapponese
Sul conto di Ernst Knam circolano aneddoti che metterebbero in crisi anche gli autori del Diavolo veste Prada. Si vocifera che sia troppo severo con i suoi aspiranti pasticceri a Bake Off Italia, trasmissione di cui è giudice incontrovertibile dal 2013, e che abbia fatto pulire le fughe delle piastrelle (con lo spazzolino!) a Carlo Cracco quando, entrambi, lavoravano da Gualtiero Marchesi. Dicerie, a dire il vero, confermate dallo stesso Ernst Knam, tedesco di nascita e milanese d’adozione, noto al grande pubblico come il Re del Cioccolato. Su un Instagram nutrito da ricette tradizionali, come quelle del mohnstriezel (provate a pronunciarlo come farebbe lui) e da cioccolatini invitanti dal design ricercatissimo, si intravedono capi plissettati, montature di occhiali flamboyant e capi d’avanguardia a cui l’uomo medio sarebbe piuttosto reticente: un kilt abbinato con una camicia a maniche lunghe di Issey Miyake e a delle sneaker di Rick Owens è un fit abbastanza eloquente? Nel dubbio abbiamo provato a fare chiarezza chiamando in causa il diretto interessato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Uno dei più famosi dolci tipici della pasticceria giudaico romanesca: la crostata ricotta e visciole BUONISSIMA È RIDUTTIVO! Ordinala così o nella variante ricotta e cioccolato chiamando il 393/8598192 o il 393/5634665 - facebook.com Vai su Facebook