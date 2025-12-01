«Un fratello è un amico dato dalla Natura» disse il drammaturgo francese Jean Baptiste Legouvé. E il principe George, 12 anni, e la principessa Charlotte, 10, lo sanno bene. Uniti dal sangue – sono entrambi figli del principe William e Kate Middleton – i due sono molto legati anche dall’affetto. E non solo per via del Dna comune. George e Charlotte: amici e complici. Il principe George e la principessa Charlotte hanno due anni di differenza. Il primo è nato nel 2013, la seconda nel 2015. Sono cresciuti praticamente insieme. Charlotte e George in un momento di complicità a Cardiff nel 2022 (foto Getty Images) L’età ravvicinata ha fatto sì che i due sviluppassero una grande complicità. 🔗 Leggi su Amica.it

È tornato virale il video di Charlotte e George a Cardiff nel 2022 che mostra il principe parecchio divertito dalla sorellina