È morto Nicola Pietrangeli

È morto a 92 anni, Nicola Pietrangeli, uno dei tennisti più forti della storia del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, il Roland Garros del 1959. Un successo che bissò l'anno seguente, nel 1960. Era stato inoltre il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia, nel 1976. Scriveva Giorgia Mecca, per il novantesimo compleanno del campione, che "grazie a quest’uomo brizzolato che è sempre rimasto seduto sugli spalti a guardare il movimento crescere, l’Italia ha capito che il tennis non è un paese straniero, e allora ecco Panatta, Barazzutti, Bertolucci, i gesti bianchi che diventano rotocalco, non proprio uno sport popolare ma nemmeno un altro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È morto Nicola Pietrangeli

