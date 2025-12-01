È morto Nicola Pietrangeli leggenda del tennista italiano | fu il primo a vincere uno Slam Aveva 92 anni

È morto all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, vera e propria leggenda del tennis italiano. Unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, fu il primo tennista del nostro Paese a conquistare uno Slam, il Roland Garros, nel 1959. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre di origine russa, Pietrangeli si stabilì a Roma dopo che la sua famiglia fu espulsa da Tunisi. Dopo una breve parentesi calcistica, durante la quale militò nella SS Lazio e successivamente nella Viterbese, Pietrangeli si dedicò al tennis, ottenendo subito grandi risultati. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

