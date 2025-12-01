È morto Nicola Pietrangeli leggenda del tennista italiano | fu il primo a vincere uno Slam Aveva 92 anni
È morto all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, vera e propria leggenda del tennis italiano. Unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, fu il primo tennista del nostro Paese a conquistare uno Slam, il Roland Garros, nel 1959. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre di origine russa, Pietrangeli si stabilì a Roma dopo che la sua famiglia fu espulsa da Tunisi. Dopo una breve parentesi calcistica, durante la quale militò nella SS Lazio e successivamente nella Viterbese, Pietrangeli si dedicò al tennis, ottenendo subito grandi risultati. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La campagna online lanciata dagli amici per aiutare la famiglia di Nicola, l'artigiano morto per un incidente dopo 17 giorni di coma: la moglie Federica e i due bimbi. Quasi 700 donazioni, che continuano a crescere - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Secondo ilmattino.it
Grave lutto nel mondo dello sport: l’ex tennista Nicola Pietrangeli è morto - Il mondo dello spettacolo piange l'ex tennista, attore e conduttore Nicola Pietrangeli, storico ex di Licia Colò. Riporta donnaglamour.it
Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni il simbolo del tennis italiano - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Si legge su msn.com