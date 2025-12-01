E' morto Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano

Il tennis italiano piange la scomparsa della sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. E’ ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano

