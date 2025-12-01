È morto Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano

Tivvusia.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del tennis piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, il primo italiano a conquistare uno Slam. L’ex campione aveva 92 anni e lascia un’eredità indelebile nella storia dello sport azzurro. Due volte re del Roland Garros. Pietrangeli è entrato nella storia vincendo il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, diventando l’unico tennista italiano ad aggiudicarsi un titolo del Grande Slam. Grazie a questi successi, raggiunse la terza posizione del ranking mondiale, confermandosi tra i grandi del tennis internazionale dell’epoca. Oltre ai trionfi parigini, Nicola vinse anche due volte agli Internazionali d’Italia e conquistò complessivamente 48 titoli durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

200 morto nicola pietrangeli leggenda del tennis italiano

© Tivvusia.com - È morto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano

Altre letture consigliate

200 morto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano: da Fognini a Binaghi - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Segnala ilmessaggero.it

200 morto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Si legge su ilmessaggero.it

200 morto nicola pietrangeliTennis in lutto: scomparso Nicola Pietrangeli - ROMA (ITALPRESS) – Il tennis italiano piange la scomparsa della sua icona. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Nicola Pietrangeli