È morto Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano
Il mondo del tennis piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, il primo italiano a conquistare uno Slam. L’ex campione aveva 92 anni e lascia un’eredità indelebile nella storia dello sport azzurro. Due volte re del Roland Garros. Pietrangeli è entrato nella storia vincendo il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, diventando l’unico tennista italiano ad aggiudicarsi un titolo del Grande Slam. Grazie a questi successi, raggiunse la terza posizione del ranking mondiale, confermandosi tra i grandi del tennis internazionale dell’epoca. Oltre ai trionfi parigini, Nicola vinse anche due volte agli Internazionali d’Italia e conquistò complessivamente 48 titoli durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
