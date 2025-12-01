È morto Nicola Pietrangeli la leggenda del tennis italiano aveva 92 anni

È morto Nicola Pietrangeli, aveva 92 anni, il primo italiano a vincere uno Slam: ne ha conquistati due, il Roland Garros del 1959 e del 1960, rimanendo per quasi 65 anni primatista azzurro prima di essere superato solo il 26 gennaio scorso da Sinner arrivato a quota tre con il trionfo all’Australian Open. Pietrangeli fu considerato tra i migliori dieci giocatori del mondo tra il 1957 e il 1964, quando le classifiche erano affidate ai giornalisti. I suoi risultati parlano chiaro: due titoli al Roland Garros (1959 e 1960), due trionfi agli Internazionali d’Italia e quarantotto titoli complessivi, oltre a medaglie ai Giochi del Mediterraneo e all’esibizione olimpica di Città del Messico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano aveva 92 anni

