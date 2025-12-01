È morto Nicola Pietrangeli | il primo italiano a vincere uno Slam | aveva 92 anni

Il tennis italiano piange la scomparsa di una delle sue icone più luminose. Nicola Pietrangeli è morto il 1 dicembre 2025 a 92 anni, lasciando un’eredità sportiva impareggiabile nella storia del tennis nazionale. Unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale di Newport, Pietrangeli è stato il primo azzurro a conquistare un titolo dello Slam, aprendo la strada a generazioni future di campioni. La notizia della sua morte è arrivata lunedì mattina, quando il grande campione ha chiuso gli occhi per l’ultima volta dopo aver appeso definitivamente la racchetta al chiodo appena due mesi dopo il suo 92esimo compleanno, celebrato l’11 settembre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morto Nicola Pietrangeli: il primo italiano a vincere uno Slam: aveva 92 anni

