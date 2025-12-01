È morto Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano

È morto all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. Simbolo di eleganza e classe in campo, nel 1986 fu inserito nella International Tennis Hall of Fame, unico azzurro a ricevere quell’onore grazie al suo palmarès e al suo stile. Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli festeggiano la vittoria nel match decisivo della semifinale di Coppa Davis, 1976 (Ansa). La carriera internazionale di Nicola Pietrangeli iniziò nel 1952. In singolare conquistò due Roland Garros consecutivi, nel 1959 e nel 1960, risultato che nessun altro italiano ha ancora eguagliato. Dominò anche agli Internazionali d’Italia, vinti nel 1957 e nel 1961. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano

