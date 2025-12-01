E’ morto Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano

Roma, 1 dicembre 2025 – Era l’uomo che ha incarnato il sogno e l’orgoglio del tennis italiano, una leggenda, l’unico azzurro inserito nella International Tennis Hall of Fame: Nicola Pietrangeli, morto all’età di 92 anni, è stato tra i più grandi tennisti della storia del nostro paese, incarnando per decenni l’eleganza, la tecnica e la tenacia delle racchette, diventando un simbolo di un’epoca d’oro dello sport nazionale. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Nicola Chirinsky Pietrangeli cresce in una famiglia cosmopolita: madre francese e russa, padre abruzzese, entrambi instillano in lui un senso di disciplina e curiosità per il mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

