È morta la professoressa Manuela Quarti | aveva solo 49 anni
Solo qualche mese fa raccontava della sua malattia ai ragazzi della scuola, dell'istituto Romero di Albino – provincia di Bergamo, non lontano dal lago di Endine – per cui insegnava ormai da qualche anno: "Sto abbastanza bene, con qualche fatica, ma sono molto felice di essere rientrata a scuola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
