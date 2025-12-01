E in arriva il ciclone Atlantico è allarme in Italia | ecco le regioni più colpite

Una perturbazione di origine atlantica si farà sentire con maggiore decisione su diverse regioni, portando nuvole, piogge e un generale rischio di allerta meteo E’ in arrivo una nuova forte ondata di freddo e maltempo. A causa di un vortice ciclonico proveniente dal Mediterraneo e diretto verso la nostra Penisola, n elle prossime ore in molte regioni si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia, vento e temperature rigide. Venti freddi di Bora e Grecale porteranno instabilità, con possibili nevicate anche a bassa quota nelle regioni settentrionali, mentre quelle del centro sud Italia saranno interessate da nubifragi anche violenti che hanno indotto la Protezione Civile a diramare l’allerta meteo in più di una regione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - E in arriva il ciclone Atlantico, è allarme in Italia: ecco le regioni più colpite

