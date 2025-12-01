È andata così Barbara D’Urso informa tutti dopo l’infortunio a Ballando con le stelle

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera, l’attenzione del pubblico si è inevitabilmente concentrata sull’infortunio che continua a tormentare Barbara d’Urso. Dopo il paso doble eseguito con Pasquale La Rocca, la conduttrice è rimasta a terra qualche secondo, portando immediatamente una mano alla spalla e lasciando trapelare un dolore ormai ricorrente. Nonostante il sorriso di rito e la volontà di non far pesare nulla al suo partner, le smorfie che ha cercato di contenere parlavano chiarissimo: la situazione non è semplice. >> “Altri giovani morti.”. Garlasco, così si riscrive il caso Chiaro Poggi: perché si parla di Andrea Sempio Il momento più critico si è ripresentato nella sfida successiva, quella contro Rosa Chemical, quando Barbara e Pasquale hanno portato in scena un freestyle sulle note di Dancando Lambada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it