E’ ancora neve in Toscana | fiocchi bianchi e atmosfera da fiaba in montagna

Abetone (Pistoia), 1 dicembre 2025 – Torna la neve in Toscana a partire dai 1400 metri. E ci sono già paesaggi da fiaba in particolare all’Abetone, dove in mattinata si sono registrati diversi centimetri di fiocchi bianchi. Neve sui principali passi appenninici tra la Toscana e l’Emilia. Non si segnalano disagi particolari per i cittadini, ma le autorità invitano a guidare con prudenza. Meteo in Toscana, la situazione Neve sugli Appennini. La neve si è presentata nella notte tra domenica e lunedì e nella mattina di lunedì ha imbiancato appunto in particolare l’Abetone, come mostrano le webcam e vari video sui social network. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ ancora neve in Toscana: fiocchi bianchi e atmosfera da fiaba in montagna

