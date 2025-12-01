Dzeko può pagare caro il discorso ai tifosi della Fiorentina col megafono | scatta l'articolo 25

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edin Dzeko rischia di essere punito con una "squalifica per una o più giornate di gara" per quello che ha fatto al termine della partita persa dalla Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta: il comma 9 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo si riferisce espressamente a quella situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dzeko Pu242 Pagare Caro