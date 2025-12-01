Dzeko può pagare caro il discorso ai tifosi della Fiorentina col megafono | scatta l'articolo 25
Edin Dzeko rischia di essere punito con una "squalifica per una o più giornate di gara" per quello che ha fatto al termine della partita persa dalla Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta: il comma 9 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportivo si riferisce espressamente a quella situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A fine partita Edin #Dzeko ha impugnato il megafono rivolgendosi alla Curva: “ABBIAMO BISOGNO DI VOI”. #Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook