L'uscita del terzo capitolo della saga di Denis Villeneuve era stata in precedenza programmata per il dicembre 2026, ma un'eventuale anteprima alla Mostra potrebbe rimettere tutto in discussione L'uscita di Dune - Parte Tre di Denis Villeneuve è prevista per il 18 dicembre 2026, lo stesso giorno in cui arriverà nelle sale Avengers: Doomsday, ma l'ipotesi più plausibile è che il film con Timothée Chalamet sposterà la sua data d'uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che il terzo film tratto dalla saga di Frank Herbert potrebbe arrivare nelle sale prima del previsto. Uno spostamento a ottobre o novembre avrebbe molto senso, soprattutto considerando che le riprese del film sono terminate il mese scorso e che mancano quasi 10 mesi al completamento della post-produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dune 3, la data d’uscita potrebbe slittare? C’è lo zampino della Mostra di Venezia