Non bastavano gli auricolari con archetto al collo e microfono, non bastava la micro-telecamera, prepariamoci allo stetoscopio, allo sfigmomanometro. L’ultima geniale idea della Fifa dispone che l’arbitro possa mandare fuori dal campo di gioco, per due minuti di punizione, il calciatore che fingerà di essere infortunato. Non è dato sapere con quali dispositivi l’arbitro medesimo potrà accertarsi sulla veridicità dell’infortunato; l’Aia distribuirà Il Malato immaginario di Molière? Tutto è possibile in questo circo pedestre che è diventato il calcio della Fifa, un teatro dell’assurdo, un Grande Fratello che ignora la storia e lo spirito agonistico di questo meraviglioso sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due minuti in punizione

