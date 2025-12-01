"Non mi candido". Domenico Giani chiude il cerchio sul suo nome nella partita a scacchi per il totocandidato. Un autentico outsider, visto che a corteggiarlo sono centrodestra e centrosinistra. Della serie: il nome giusto al momento giusto, è il leit motiv che da qualche settimana rimbalza da uno schieramento all’altro. Contatti, a più riprese, sollecitazioni, triangolazioni con Roma che hanno impegnato pure i vertici nazionali della maggioranza. Inviti, telefonate e pressing dal cantiere del campo largo che guarda al modello Giani (Eugenio, il governatore) per impostare la rotta verso Palazzo Cavallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due coalizioni in cerca d’autore. Giani conferma: "Non mi candido". Vertici no-stop per scegliere i nomi