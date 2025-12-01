Dramma a Monreale l’auto si ribalta sulla circonvallazione | muore un uomo
Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la panoramica di Monreale. Intorno alle 18.30, un uomo di 74 anni (classe 1950) residente nella cittadina normanna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’altezza del mobilificio Fiore. La vittima era alla guida di una Fiat 500X quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
