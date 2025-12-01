Draghi striglia l’Ue | Senza politiche per l’IA si rischia la stagnazione vi siete inceppati sulle norme

Con un'adeguata adozione delle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale, però, l'Unione europea potrebbe vivere un boom economico: "Se si muovesse sulla stessa linea dello precedente sviluppo del digitale negli Stati Uniti, potrebbe esserci una spinta di poco meno dello 0,8% annuo, se fosse sui livelli dell'elettrificazione negli anni 20 del secolo scorso la crescita potrebbe essere superiore dell'1% all'anno".

