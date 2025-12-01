Milano, 1 dicembre 2025 – L’ intelligenza artificiale sarà decisiva per la crescita nei prossimi anni. proprio come lo sono sempre state nel passato le tecnologie, da sempre motore della prosperità. Per questo l’Europa deve guardare all’AI senza fatalismo. altrimenti rischia di perdere competitività rispetto a Stati Uniti e Cina. È questo, in sintesi, l’intervento all'inaugurazione del 1863° anno accademico del Politecnico di Milano. "La storia economica indica che la disoccupazione di massa non è l'esito più probabile", dice al Politecnico di Milano l'ex premier e presidente Bce, ma avverte che "la transizione non sarà mai uniforme: alcuni lavoratori e territori sopporteranno più costi di altri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Draghi al Politecnico di Milano: “Senza sviluppo dell’AI, l’Europa rischia la stagnazione”