Draghi al Politecnico di Milano | L’Ue adotti l’intelligenza artificiale su larga scala o sarà stagnazione

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale durante l’inaugurazione dell’anno accademico al Politecnico di Milano, sottolineando come l’Europa si trovi davanti a un bivio decisivo per il proprio futuro economico. Secondo Draghi, senza un’accelerazione nell’adozione delle nuove tecnologie, il continente rischia una lunga fase di stagnazione. Draghi ha ricordato che il ritardo dell’ Unione Europea rispetto a Stati Uniti e Cina è ormai evidente, soprattutto nella produzione di modelli avanzati di intelligenza artificiale. Secondo l’ex premier, se non verrà colmato il divario, l’economia europea potrebbe rimanere ferma per i prossimi 25 anni, complice anche il profilo demografico sfavorevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

draghi al politecnico di milano l8217ue adotti l8217intelligenza artificiale su larga scala o sar224 stagnazione

© Thesocialpost.it - Draghi al Politecnico di Milano: «L’Ue adotti l’intelligenza artificiale su larga scala o sarà stagnazione»

Leggi anche questi approfondimenti

draghi politecnico milano l8217ueDraghi al Politecnico di Milano: «Con l’intelligenza artificiale per l'Europa è possibile un boom economico» - La storia economica ci insegna che non è l’esito più probabile» ... Segnala msn.com

Mario Draghi ai giovani: «Dovete pretendere di più da Italia ed Europa». Il boom economico possibile con l’AI e l’Ue inceppata - Gli avvertimenti sui rischi per l'economia europea senza investimenti tecnologici e l'appello ai giovani «c ... Scrive open.online

draghi politecnico milano l8217ueDraghi: "Europa rischia stagnazione senza sviluppo dell'intelligenza artificiale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Draghi: 'Europa rischia stagnazione senza sviluppo dell'intelligenza artificiale' ... Secondo tg24.sky.it

draghi politecnico milano l8217ueMario Draghi agli studenti del Politecnico: “Contribuite a far prosperare l’Italia e l’Europa” - L'ex presidente del consiglio italiano ha incontrato gli studenti del Politecnico durante la cerimonia per l'inaugurazione del nuovo anno accademico ... Secondo milanotoday.it

draghi politecnico milano l8217ueDraghi discorso agli studenti del politecnico di Milano: "I vostri successi cambieranno la politica" - (LaPresse) “Avete la fortuna e il talento di iniziare la vostra carriera al centro di una rivoluzione tecnologica ma non considerate ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

draghi politecnico milano l8217ueDraghi “L’Europa rischia la stagnazione se non adotta nuove tecnologie” - Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della BCE Mario Draghi nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Draghi Politecnico Milano L8217ue