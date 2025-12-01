Draghi al Politecnico di Milano | L’Ue adotti l’intelligenza artificiale su larga scala o sarà stagnazione

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale durante l’inaugurazione dell’anno accademico al Politecnico di Milano, sottolineando come l’Europa si trovi davanti a un bivio decisivo per il proprio futuro economico. Secondo Draghi, senza un’accelerazione nell’adozione delle nuove tecnologie, il continente rischia una lunga fase di stagnazione. Draghi ha ricordato che il ritardo dell’ Unione Europea rispetto a Stati Uniti e Cina è ormai evidente, soprattutto nella produzione di modelli avanzati di intelligenza artificiale. Secondo l’ex premier, se non verrà colmato il divario, l’economia europea potrebbe rimanere ferma per i prossimi 25 anni, complice anche il profilo demografico sfavorevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

