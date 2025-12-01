Draghi al Politecnico di Milano lancia l' anatema | L' Ue adotti l' IA su larga scala o sarà stagnazione ridurre gap con Usa e Cina - VIDEO

Dopo aver attaccato a più riprese l'Europa, le mire di Draghi adesso si rivolgono all'intelligenza artificiale, uno strumento che presenta pericolosi rischi, che l'ex premier sembra ignorare L'ex premier Mario Draghi è stato ospite all'inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Draghi al Politecnico di Milano lancia l'anatema: "L'Ue adotti l'IA su larga scala o sarà stagnazione, ridurre gap con Usa e Cina" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . Draghi e Sala al Politecnico - facebook.com Vai su Facebook

Draghi discorso agli studenti del politecnico di Milano: "I vostri successi cambieranno la politica" - (LaPresse) “Avete la fortuna e il talento di iniziare la vostra carriera al centro di una rivoluzione tecnologica ma non considerate ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Draghi: "Europa rischia stagnazione senza sviluppo dell'intelligenza artificiale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Draghi: 'Europa rischia stagnazione senza sviluppo dell'intelligenza artificiale' ... tg24.sky.it scrive

Draghi al Politecnico di Milano: «Con l’intelligenza artificiale per l'Europa è possibile un boom economico» - La storia economica ci insegna che non è l’esito più probabile» ... Segnala msn.com

Draghi e i timori sul futuro dell'Europa: "Sviluppiamo l'intelligenza artificiale. Può ridurre le diseguaglianze" - "Esiste un'illusione seducente secondo cui la crescita sarebbe meno essenziale", ha spiegato l'ex presidente del Consiglio ... Scrive today.it

Draghi striglia l'Europa e benedice l'IA: "Investire su questa nuova tecnologia, altrimenti sarà stagnazione" - "Negli ultimi vent'anni siamo passati dall'essere un continente che accoglieva le nuove tecnologie a uno che ha progressivamente retto ... Scrive affaritaliani.it

Draghi: "Se l'Europa non si mette al passo sull'IA rischia un futuro di stagnazione" - "La Divergenza tra i paesi che abbracciano l'innovazione e quelli che esitano si allargherà rapidamente negli anni a venire. Da repubblica.it