Il Dracula di Bram Stoker è una pietra miliare della letteratura che ha plasmato l’immaginario collettivo sul tema del vampirismo e ha ridefinito il gotico per i secoli a venire. L’ultima, meravigliosa edizione, è stata pubblicata dalla casa editrice Giunti nel 2024 e tradotta da Stefano Travagli. TRAMA. La storia si sviluppa attraverso documenti, diari, lettere, ritagli di giornale e registrazioni su fonografo, il che le conferisce immediatezza e realismo documentaristico e, di conseguenza, un’amplificazione del senso di terrore e autenticità della minaccia. Il giovane avvocato Jonathan Harker si reca in Transilvania, nel castello del conte Dracula, per concludere una transazione immobiliare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - DRACULA, il Bram Stoker perduto