Mentre il ciclismo su strada sta affrontando la lunga pausa dalle corse, è tempo di presentazioni ufficiali per le grandi corse a tappe della prossima stagione. Oggi 1 dicembre si alzerà infatti definitivamente il sipario sul Giro d’Italia 2026 con la presentazione presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. A breve quindi scopriremo il nuovo percorso della Corsa Rosa, nonostante le anticipazioni degli ultimi mesi. Le indiscrezioni circolate riportano una probabile partenza dall’estero, la terza negli ultimi cinque anni. Il paese designato dovrebbe essere la Bulgaria, dove si disputeranno le prime tre tappe, di cui la prima nella capitale Sofia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la presentazione del Giro d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, anticipazioni

