Dove vedere in tv Dresda-Conegliano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming
Seconda uscita europea per l’ A. Carraro Imoco Conegliano, attesa martedì sera alla Margon Arena di Dresda per la sfida contro il Dresdner SC, valida per il girone della Champions League. Le Pantere arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il combattutissimo 3-2 al Palaverde contro le turche dello Zeren Spor, un debutto europeo più complicato del previsto ma vinto con personalità grazie al 20-18 del tie-break. Dall’altra parte della rete ci sarà un Dresdner in fiducia, reduce dal colpo esterno per 3-1 sul campo dell’?KS Commercecon?ód?, risultato che ha immediatamente acceso le ambizioni tedesche in un girone che promette equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it
