Dove trovare il miglior panettone tradizionale a Roma nel 2025 | il verdetto di Panettone Maximo

Se a Roma cerchi il panettone tradizionale capace di farti chiudere gli occhi al primo morso, sappi che nel 2025 la risposta è arrivata chiara e fragrante dai risultati di Panettone Maximo, la competizione che ogni anno mette alla prova le migliori pasticcerie artigianali italiane. Quest’anno il confronto è stato altissimo, ma alcuni nomi hanno brillato più di tutti, diventando gli indirizzi da conoscere assolutamente per vivere un Natale davvero speciale. Il miglior panettone tradizionale 2025: la pasticceria che devi provare a Roma. Al primo posto nella categoria più attesa — il panettone tradizionale — si è distinta la Pasticceria Macrì (Roma). 🔗 Leggi su Funweek.it