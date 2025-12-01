Dove arrivò Pietrangeli nel ranking Atp I Roland Garros e le storie tese della Davis in Cile

Roma, 1 dicembre 2025 - La morte di Nicola Pietrangeli chiude una pagina fondamentale della storia sportiva italiana. Ma la sua vita merita di essere ripercorsa come una lunga traiettoria di talento, carattere e dedizione al tennis. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre russa, cresciuto tra tre lingue e altrettanti Paesi, Pietrangeli fu introdotto al tennis in circostanze quasi cinematografiche: il suo primo torneo lo disputò nel campo di prigionia in cui era internato il padre, dopo l'occupazione alleate in Tunisia durante la Seconda guerra mondiale. La famiglia si stabilì poi a Roma e, dopo un passaggio nelle giovanili calcistiche della Lazio, Nicola scelse definitivamente la racchetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net