Inter News 24 Douré eletto Golden Boy 2025, il giovane attaccante del PSG ritira il premio a Torino e ricorda anche la Champions League vinta quest’anno. Dal nostro inviato Mauro Munno al Museo dell’Automobile di Torino – È il momento del vincitore del premio Golden Boy 2025: sale sul palco per ritirare il riconoscimento Desiré Doué. Il giovane attaccante del PSG ha ricordato anche la finale di Champions League vinta quest’anno contro l’Inter. LEGGI ANCHE: Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025: «Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia, faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così» DEDICA – « È un onore per me essere qui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Douré eletto Golden Boy 2025: «Ho conquistato la Champions col PSG ma ho altri sogni, posso confermarvi che…»