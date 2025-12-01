Doué premiato come Golden Boy 2025 | Finale con l’Inter? È stata la notte più…

Doué. Desiré Doué è salito sul palco di Torino per essere proclamato ‘Golden Boy’. Il ventenne del Paris Saint-Germain ha ricevuto il prestigioso premio di Tuttosport, dedicato al miglior giovane del calcio europeo, un riconoscimento che lo proietta nell’élite. Ai microfoni, Doué non ha nascosto la sua emozione, dichiarando di essere “ molto contento di aver vinto questo premio, vedendo anche la lista dei giocatori che lo hanno vinto prima di me da Mbappé a Messi. Giocatori fenomenali che hanno illuminato questo palcoscenico, per me è un grande onore “. Il premio individuale arriva sulla scia di un trionfo collettivo indimenticabile: la vittoria della Champions League nella passata stagione, ottenuta superando l’ Inter nella finale disputata a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

#CeAncoraDomani trionfa ai Golden Rooster Award in Cina, premiato come Miglior Film Straniero e accolto con entusiasmo dal pubblico. Articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito vince il premio Best Italian Golden Boy L’attaccante dell’Inter, classe 2005, è stato eletto miglior giovane italiano (under 21) all 23ª edizione dell’European Golden Boy #Tuttosport #GoldenBoy2025 Vai su X

Golden Boy: trionfa Désiré Doué, campione d'Europa col PSG contro l'Inter. Premio anche per Pio Esposito: "Io come Vieri? So che lui è onorato" - Il 2005 raccoglie l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi due trionfatori: Doué è il 23° Golden Boy della storia, ... Lo riporta calciomercato.com

GOLDEN BOY 2025 - PSG, Doué: "Un onore vincere lo stesso premio di Messi e Mbappé" - Desiré Doué, centrocampista del PSG, ha ritirato il premio di miglior giovane della stagione 2024/25, un riconoscimento arrivato al culmine di una stagione in cui ha vinto tutto: "Sono contentissimo d ... Riporta napolimagazine.com

Golden Boy 2025, DIRETTA: l'evento in tempo reale, tutte le dichiarazioni live - Dal Salone dell'Automobile di Torino la serata di gala di Tuttosport che premia i migliori giovani al mondo e non solo: seguila con noi ... Riporta tuttosport.com

Doué vince il Golden Boy 2025: la stella del PSG succede a Yamal, premiato anche Esposito - Il gioiello del PSG si aggiudica l'edizione 2025 del prestigioso riconoscimento ideato da Tuttosport: premiato anche l'attaccante interista Esposito. Segnala goal.com

Doué vince il Golden Boy 2025: la stella del PSG succede a Yamal, premiato anche Esposito - L'edizione 2025 del Golden Boy, premio istituito da Tuttosport per premiare il miglior calciatore Under 21 dell'ultimo anno solare, va a Desiré Doué. Scrive msn.com

Golden Boy, la strada diversa del calcio per garantirsi il futuro - Lo spagnolo del Barcellona è il numero uno del ranking del Golden Boy, stilato da Football Benchmark. Lo riporta tuttosport.com