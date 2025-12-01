Doué eletto Golden Boy 2025 | Ho conquistato la Champions col PSG ma ho altri sogni posso confermarvi che…
Dal nostro inviato Mauro Munno al Museo dell'Automobile di Torino – È il momento del vincitore del premio Golden Boy 2025: sale sul palco per ritirare il riconoscimento Desiré Doué. Il giovane attaccante del PSG ha ricordato anche la finale di Champions League vinta quest'anno contro l'Inter. DEDICA – « È un onore per me essere qui.
