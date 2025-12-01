Doppio evento musicale | è tutto pronto per la prima edizione di ' Aspettando Natale'
Per la prima volta in occasione delle festività natalizie, Riva del Po ha presentato il programma ‘Aspettando Natale’, composto da due eventi musicali. Gli appuntamenti si terranno nel mese di dicembre nelle piazze di Ro e Berra. Sabato 13 dicembre alle 17, presso piazza Umberto I, ci sarà la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
