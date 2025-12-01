doppio appuntamento con la danza al teatro alla misericordia di sansepolcro

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Si conclude con due spettacoli di danza, mercoledì 3 e venerdì 5 dicembre (ore 21), il programma autunnale di residenze artistich e promosso dall’ Associazione CapoTraveKilowatt: 8 le compagnie ospitate da settembre a oggi, gruppi artistici che hanno potuto lavorare al Teatro alla Misericordia e che hanno vissuto gli spazi della Casa degli Artisti di Sansepolcro. Le residenze creative rappresentano un'occasione di lavoro per gli artisti e un'opportunità per le cittadine e i cittadini di Sansepolcro e della Valtiberina che, nelle prove aperte al pubblico, possono assistere alle creazioni "in corso" e dialogare con le compagnie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

