Doppietta di Cellai | Lentigione vola
TUTTOCUOIO 1 LENTIGIONE 2 TUTTOCUOIO (4-3-1-2) Desjardins; Severi (30' st Mezzasoma), Ingegneri, Bardini, Giorgetti; Renda, Foresta, Chiti (31' st Coppola); Gassama; Fernandes, Di Natale. A disp. Ricco, Grandinetti, Rabi, Sichi, Cicioni, Berto, De Martino. All. Firicano. LENTIGIONE (4-2-3-1): Gasperini; Masini (30' st Nanni), Mele, Cudini, Miglietta; Nappo, Battistello (19' st Pari); Alessandrini, Penta (35' st Panigada), Mordini (19' st Jassey); Cellai (35' st Iori). A disp.: Cheli, Bita, Mirri, Nava. All. Pedrelli. Arbitro: Toselli di Gradisca (Fragiacomo e Bignucolo). Reti: 22' pt Fernandes, 39' pt Cellai; 26' st Cellai.