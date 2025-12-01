Dopo il sindaco di New York arriva la sinistra Falce e Corano
Una bandierina palestinese stilizzata con il titolo «End of genocide». Una barchetta da Flotilla con due enormi occhi disegnati sullo scafo come a dire: vi teniamo d’occhio. Pentole vuote con la scritta «È fame deliberata». Sono alcune delle opere dell’illustratrice più di moda a Manhattan, non esattamente equidistante riguardo al tema unico; è di origine siriana, ha 28 anni e convinzioni radicali sul destino di Israele. Ma, soprattutto, Rama Duwaij è la donna dalla quale tutte le sere torna a casa il nuovo sindaco di New York. «Mi manda Mamdani, sono sua moglie». Lui condanna l’antisemitismo dopo aver conquistato nel nome di Maometto la metropoli mondiale con la comunità ebraica più numerosa fuori da Israele. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il Comune aumenta le tariffe e prolunga la stagione. Il sindaco: «Revisione concordata, ritocchi necessari dopo 7 anni». E l’Aja chiede di far contribuire anche i pendolari - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la nostra inchiesta al Comune di Fiumicino guidato dal sindaco di centrodestra Baccini è arrivata la GdF. L’inchiesta riguarda presunti appalti pilotati per eventi culturali e luminarie. Tra i 13 indagati, anche sindaco, funzionari e assessori. Domenica, 20.3 Vai su X
Dopo il sindaco di New York, arriva la sinistra «Falce e Corano» - progressista: ecco come attivismo pro Palestina, identità religiosa e agenda sociale stanno conquistando spazi politici in Occidente ... Come scrive panorama.it
“Non canto per i comunisti”, Andrea Bocelli smentisce lo stop ai concerti di New York dopo l’elezione del sindaco - Andrea Bocelli smentisce le fake news sulle sue frasi sul Sindaco comunista: i concerti del 17 e 18 dicembre al Madison Square Garden sono confermati ... Lo riporta fanpage.it
New York: la strana coppia Mamdani/Trump, il sindaco e il presidente si strizzano l’occhio nel nome della “affordability” - New York: la strana coppia Mamdani/Trump, il sindaco e il presidente si strizzano l'occhio nel nome della "affordability" ... Si legge su in20righe.it