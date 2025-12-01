Una bandierina palestinese stilizzata con il titolo «End of genocide». Una barchetta da Flotilla con due enormi occhi disegnati sullo scafo come a dire: vi teniamo d’occhio. Pentole vuote con la scritta «È fame deliberata». Sono alcune delle opere dell’illustratrice più di moda a Manhattan, non esattamente equidistante riguardo al tema unico; è di origine siriana, ha 28 anni e convinzioni radicali sul destino di Israele. Ma, soprattutto, Rama Duwaij è la donna dalla quale tutte le sere torna a casa il nuovo sindaco di New York. «Mi manda Mamdani, sono sua moglie». Lui condanna l’antisemitismo dopo aver conquistato nel nome di Maometto la metropoli mondiale con la comunità ebraica più numerosa fuori da Israele. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dopo il sindaco di New York, arriva la sinistra «Falce e Corano»