Modena, 1 dicembre 2025 – Sottrae 110 litri di gasolio alla ditta per cui lavora e quando la polizia lo ferma per controllarlo tenta di corrompere gli agenti offrendo 2mila euro. Un moldavo di 50 anni, già gravato da precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Mirandola, in provincia di Modena, in flagranza di reato per istigazione alla corruzione. In una nota è il procuratore capo di Modena Luca Masini a ricostruire l’accaduto. Intorno alle 3.30 del mattino di venerdì scorso, la volante della polizia ha fermato a Mirandola un’auto che aveva svoltato velocemente alla vista delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il furto prova a corrompere la polizia: arrestato a Mirandola