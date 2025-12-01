Dopo il furto prova a corrompere la polizia | arrestato a Mirandola
Modena, 1 dicembre 2025 – Sottrae 110 litri di gasolio alla ditta per cui lavora e quando la polizia lo ferma per controllarlo tenta di corrompere gli agenti offrendo 2mila euro. Un moldavo di 50 anni, già gravato da precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Mirandola, in provincia di Modena, in flagranza di reato per istigazione alla corruzione. In una nota è il procuratore capo di Modena Luca Masini a ricostruire l’accaduto. Intorno alle 3.30 del mattino di venerdì scorso, la volante della polizia ha fermato a Mirandola un’auto che aveva svoltato velocemente alla vista delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
