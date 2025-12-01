Dopo il boom delle due edizioni Niente presepe vivente al porto | E’ stata una scelta dei volontari

Porto antico, niente presepe vivente nel periodo delle festività tra 2025 e 2026. Una situazione che i volontari del comitato di Pietralacroce, già l’anno scorso, avrebbero prefigurato all’amministrazione, ma che è emersa solo negli ultimi giorni dopo che la suggestiva rappresentazione della Natività – in grado di attrarre migliaia di visitatori nello scalo dorico, anche da fuori regione – non è apparsa tra le iniziative programmate nell’ampio cartellone natalizio di Ancona che brilla. "Con nostro grande dispiacere – dice l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio –, sin dall’anno scorso ci era stato comunicato che quest’anno non lo avrebbero replicato e noi non abbiamo fatto altro che prenderne atto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

