Donna più Forte del Mondo privata del titolo perché è nata uomo

Alla vincitrice del concorso World’s Strongest Woman (La donna più forte del mondo) hanno appena tolto il titolo. A causa delle accuse secondo cui sarebbe nata uomo. Il dibattito sul transgenderismo nello sport ha subito un’accelerazione negli ultimi anni, dividendo l’opinione pubblica e suscitando una forte opposizione. Il concorso World’s Strongest Woman è stato recentemente oggetto di aspre critiche. Dopo che hanno accusato la vincitrice, l’americana Jammie Booker, di essere nata biologicamente maschio. L’evento si è svolto ad Arlington, in Texas. Dove la britannica Andrea Thompson, vincitrice nel 2018, ha reagito con rabbia dopo essersi classificata al secondo posto. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - “Donna più Forte del Mondo” privata del titolo perché ”è nata uomo”

