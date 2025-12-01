Donald Trump svela il suo MRI perfetto per la salute

Jumptheshark.it | 1 dic 2025

annuncio di Donald Trump sulla pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica. Il presidente Donald Trump ha reso noto l’intenzione di rendere pubblici i risultati della sua recente risonanza magnetica. In un intervento, ha descritto gli esiti come “ perfetti,” pur ammettendo di non sapere quale parte del corpo sia stata sottoposta a imaging. Trump ha dichiarato che, se fosse necessario, sarebbe disposto a condividerli con l’opinione pubblica. La Casa Bianca, nel frattempo, ha evitato di esprimersi sui dettagli dell’esame medico annuale del presidente degli Stati Uniti. dettagli sull’esame e le dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

donald trump svela il suo mri perfetto per la salute

