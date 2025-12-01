Donald Trump svela il suo MRI perfetto per la salute
annuncio di Donald Trump sulla pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica. Il presidente Donald Trump ha reso noto l’intenzione di rendere pubblici i risultati della sua recente risonanza magnetica. In un intervento, ha descritto gli esiti come “ perfetti,” pur ammettendo di non sapere quale parte del corpo sia stata sottoposta a imaging. Trump ha dichiarato che, se fosse necessario, sarebbe disposto a condividerli con l’opinione pubblica. La Casa Bianca, nel frattempo, ha evitato di esprimersi sui dettagli dell’esame medico annuale del presidente degli Stati Uniti. dettagli sull’esame e le dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un accordo" per porre fine alla guerra russa in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sui colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini ne - facebook.com Vai su Facebook
#DonaldTrump dichiara “interamente chiuso” lo spazio aereo sul #Venezuela Vai su X
Trump provoca sul caso Epstein, spinge i suoi a votare la pubblicazione dei file: "Non ho nulla da nascondere" - Trump spinge i repubblicani a votare la pubblicazione dei file Epstein, segnando un cambio di linea mentre la Camera raccoglie firme per il voto ... Lo riporta virgilio.it
Kennedy Center, Trump svela il suo «Pantheon»: chi c'è, da Gloria Gaynor a Sylvester Stallone ai Kiss - Il «golpe» è avvenuto a febbraio: Donald Trump, da poco presidente in carica, aveva licenziato tutto il board del Kennedy Center di Washington. Lo riporta corriere.it
Ucraina, WSJ svela il vero obiettivo di Trump: 2.000 miliardi di dollari per far uscire dal tunnel l'economia russa - Orban: "Kiev cuscinetto tra Russia e Nato" - Titola così il Wall Street Journal sostenendo che il vero piano del presidente americano Donald Trump per l'Ucraina sia finalizzato non tanto la raggiungimento della ... Da affaritaliani.it