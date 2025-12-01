donald trump svela il suo mri perfetto per la salute

annuncio di Donald Trump sulla pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica. Il presidente Donald Trump ha reso noto l’intenzione di rendere pubblici i risultati della sua recente risonanza magnetica. In un intervento, ha descritto gli esiti come “ perfetti,” pur ammettendo di non sapere quale parte del corpo sia stata sottoposta a imaging. Trump ha dichiarato che, se fosse necessario, sarebbe disposto a condividerli con l’opinione pubblica. La Casa Bianca, nel frattempo, ha evitato di esprimersi sui dettagli dell’esame medico annuale del presidente degli Stati Uniti. dettagli sull’esame e le dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

