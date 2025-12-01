Donald Trump e le sue interferenze nelle elezioni in Honduras
Domenica 30 novembre, in Honduras si sono svolte le elezioni per nominare i centoventotto membri del Congresso, un nuovo presidente e oltre trecento sindaci. Il mandato di Xiomara Castro, prima presidente di sinistra del Paese -eletta nel 2021- si concluderà il 27 gennaio 2026. Sin dal principio della campagna elettorale, tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha provato a influenzare l’esito delle votazioni. Elezioni in Honduras: chi sono i candidati. I candidati presidenziali sono cinque ma, stando ai sondaggi, solo tre hanno buone probabilità di vittoria. Tra questi c’è Rixi Moncada, avvocato, ex ministro e candidata per LIBRE, di orientamento socialdemocratico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
