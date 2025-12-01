Donadoni predica tranquillità ed elogia i tifosi | Contava vincere ma dobbiamo fare di più

Lo Spezia torna a respirare. Il successo per 1-0 nel derby contro la Sampdoria al Picco è una boccata d’aria per classifica e morale, ma Roberto Donadoni mantiene la barra dritta e invita a non farsi ingannare. "Una vittoria importante e un premio per quello che stanno facendo i ragazzi – ha spiegato il tecnico –. Lo spettacolo non è stato bellissimo, ma contavano i tre punti. Non siamo diventati fenomeni ora: mi sono complimentato, ma ho detto che non abbiamo fatto nulla. Siamo ancora lì in fondo e questa è solo una bella iniezione, dobbiamo fare di più e meglio". Il tecnico si concentra su spirito e atteggiamento, le chiavi del derby: "Mi è piaciuta la voglia di lottare senza cedere centimetri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

