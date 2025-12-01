A WWE Survivor Series 2025 c’è stato un cambio di campione, per il titolo Intercontinentale. John Cena, che aveva detronizzato Dominik Mysterio un paio di settimane fa, ha perso il titolo Intercontinentale proprio contro Dirty Dom, aiutato dal clamoroso ritorno della sua partner Liv Morgan. Tuttavia, il membro del Judgment Day ritiene di aver vinto meritatamente ed in modo del tutto pulito. L’intera fazione heel era presente per aiutarlo contro il Never Seen 17. Dominik Mysterio si auto-assegna un nuovo appellativo in WWE. Durante il post-show, Dominik Mysterio si è autoproclamato il più grande di tutti i tempi in WWE usando una logica un po’ contorta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Adesso il The Greatest Of All Time sono io”